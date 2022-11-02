В ФСО заявили, что модернизируют звезду на Боровицкой башне Кремля Советник директора ФСО Девятов: рубиновую звезду на Боровицкой башне модернизируют

Доктор исторических наук, советник директора ФСО Сергей Девятов заявил, что рубиновая звезда на Боровицкой башне Московского Кремля будет модернизирована. По его словам, лампы на ней заменят на галогенные, сообщает РИА Новости.

В рамках реставрационных работ на Боровицкой башне будет модернизирована и звезда. Лампы будут заменены на 100-вольтные галогенные, — пояснил советник директора ФСО.

Он добавил, что сейчас меняют лампы накаливания на современные, это позволит и экономить энергопотребление, и сохранить на должном уровне традиционное рубиновое сияние звезд.

Рубиновые звезды на башнях Кремля зажглись восемьдесят пять лет назад. Модернизацию звезд ведут с 2014 года. После завершения работ на Боровицкой башне останется модернизировать лишь одну звезду — на Водовзводной башне.

Ранее сообщалось, что целых 18 лет советская власть заседала под символами монархии, уничтоженной в феврале 1917 года. Вначале на замену романовских двуглавых орлов не хватало денег. Потом были проблемы юридического свойства — властям не хотелось нарушать одни из своих первых декретов, которые касались музейного дела. Но в 1935 году на шпилях кремлевских башен впервые появились звёзды.