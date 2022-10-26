В ФСО объяснили появление автозаков в центре Москвы В ФСО сообщили о плановых учениях в Москве у здания Совфеда, они завершатся 27 октября

Фото: Социальные сети

Появившаяся возле здания Совета Федерации в Москве спецтехника используется в рамках плановых учений Федеральной службы охраны (ФСО). Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела по связям с прессой и общественностью ведомства Денис Симонов. Так он прокомментировал информацию о появлении автозаков в центре Москвы.

Да, это учения. Они ежегодные и плановые, не связаны с проведением специальной военной операции или с введением уровней реагирования в регионах, — сказал Симонов.

Ранее в Telegram-каналах стали появляться видео, на которых видна специальная техника на улицах столицы. При этом в ФСО сообщали о начале ежегодных плановых учений, которые стартовали 25 октября и завершатся 27 октября. Учения запланированы в Госдуме, Совете Федерации, а также в комплексе зданий администрации президента.

В ходе учений специалисты службы намерены отработать практические вопросы своей деятельности, связанные с пресечением террористических угроз, тушением пожаров, оказанием медпомощи и задержанием нарушителей правопорядка.

Ранее депутат Госдумы Олег Смолин призвал прокуратуру проверить законность учений, организованных Росгвардией в Геленджике. Тогда в рамках мероприятия, люди в масках открыли стрельбу из охолощенного оружия в местной школе. По мнению парламентария, никакие учения не должны травмировать детскую психику.