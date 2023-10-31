ФСО проведет учения у зданий правительства и Госдумы в Москве Ежегодные учения ФСО пройдут в Москве с 1 по 3 ноября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба охраны РФ анонсировала проведение ежегодных тактико-специальных учений с 1 по 3 ноября, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью ведомства. Основные этапы пройдут на территории Дома правительства, комплекса зданий администрации президента, Совета Федерации и Госдумы в Москве.

С 1 по 3 ноября 2023 года в городе Москве пройдут плановые ежегодные тактико-специальные учения Федеральной службы охраны Российской Федерации. Учения будут проводиться во взаимодействии с подразделениями правоохранительных органов и экстренных служб Российской Федерации, — говорится в сообщении.

ФСО в ходе учений отработает практические вопросы служебной деятельности. Ведомство предупредило москвичей о возможном использовании бронетехники подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии. При этом какие-либо ограничения на передвижение граждан вводить не планируется.

В июле сообщалось, что Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий сотрудникам силовых ведомств, а также некоторых частных охранных предприятий пресекать движение любых беспилотников. Такое право получили полиция, МЧС, ФСБ, Росгвардия, ФСО, СВР, ФСИН и ГУСП, а также ЧОП с установленными требованиями к антитеррористической защищенности.