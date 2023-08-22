В фирме «Спутник» отказались отвечать на вопросы о смертельной экскурсии РЕН ТВ: замглавы «Спутника» не стал отвечать на вопросы о смертельной экскурсии

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Замдиректора фирмы «Спутник», продававшей билеты на экскурсии по подземной Неглинке, отказался отвечать на вопросы о гибели людей в московских коллекторах, сообщает РЕН ТВ. При виде журналистов он попросил убрать камеру, отошел и направился на рабочее место.

Без комментариев, — сказал мужчина.

Представитель фирмы не стал комментировать ни соблюдение мер безопасности при экскурсиях, ни законность их проведения.

20 августа в Москве при спуске в подземелье у реки Неглинки пропала группа из восьми человек. По данным РЕН ТВ, четверо из них уже найдены погибшими, их тела опознаны. В офисах компаний, организовавших экскурсии, проходят обыски, по данным СК РФ, следователи установили причастность трех человек.

21 августа в Москве-реке в районе парка «Зарядье» обнаружили тела пятого и шестого погибших участников экскурсии по московским коллекторам. СМИ сообщали, что это супружеская пара из Санкт-Петербурга, в последнее время проживавшая в Подмосковье. Первым нашли труп 63-летнего мужчины, через несколько часов там же из-под воды достали тело его 64-летней супруги. В числе жертв также оказались две 15-летних девочки, 17-летний подросток и 34-летняя женщина.