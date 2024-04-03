В еще одной московской школе рухнул потолок «112»: потолок рухнул в коридоре школы на юге Москвы

В одной из школ в районе Орехово-Борисово Южное в Москве в коридоре рухнул потолок, сообщает Telegram-канал «112». Ранее аналогичный инцидент произошел в другой столичной школе.

Как сообщает канал, обрушение произошло в школе №1636. Предварительно в результате падения потолка никто не пострадал. Причины происшествия устанавливают техслужбы и контролирующие органы.

Ранее стало известно, что четверо школьников пострадали при обрушении потолка в школе № 1550 в Москве. По имеющимся данным, плитка рухнула на головы детям во время урока при проветривании кабинета. В ГСУ Следственного комитета столицы информация о пострадавших не поступала.

В июле в московском ресторане «Пироги, вино и гусь» на уборщицу обрушилась часть потолка. Потолок упал по вине рабочих, которые долбили наверху отбойными молотками и по неосторожности пробили прокладку между этажами.

Кроме того, в школе № 25 Республики Адыгея на учеников третьего класса рухнул потолок во время урока литературы. Обрушение произошло на первом этаже здания. Один из учеников попал в больницу с ушибом плеча, остальные школьники не получили серьезных травм. Как отметили сами дети, перед обвалом в классе тряслись стены.