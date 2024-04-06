В «Экспоцентр» пришла «Мотовесна-2024»: фото с выставки В «Экспоцентре» проходит выставка мототехники «Мотовесна-2024»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Центральном выставочном комплексе (ЦВК) «Экспоцентр» проходит выставка «Мотовесна-2024»

В Центральном выставочном комплексе (ЦВК) «Экспоцентр» до 7 апреля проходит выставка «Мотовесна-2024». На одной выставочной площадке соберутся производители и дилеры мотоциклов, квадроциклов и спортивной техники. Посетителей выставки ждут шоу, конкурсы и развлечения для всей семьи, розыгрыш мотоцикла, показательные выступления специальной техники на уличной площадке, а также встречи с известными блогерами и лекции от путешественников.

Гостям мероприятия представлены наиболее интересные новинки известных брендов, как уже присутствующих на российском рынке, так и только выходящих на него, редкие модели байков, а также ретромотоциклы. Эксперты мотоиндустрии расскажут об особенностях управления, эксплуатации и обслуживания экспонируемой техники. Помимо этого, для гостей открыты выставки гоночного мира Motorsport Expo, электротранспорта «Едрайв» и выставка «Велокульт».

Кроме того, на выставке представлен стенд московского транспорта. Представители столичного департамента транспорта расскажут о безопасной езде и покажут современную мототехнику, а инструкторы мотошколы Мосгортранса познакомят гостей с курсами мотоподготовки.

Яркие кадры с мероприятия — в галерее NEWS.ru.

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