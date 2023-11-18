Женщина под проукраинские лозунги облила сотрудницу банка зеленкой Baza: в Егорьевске женщина под проукраинские лозунги испачкала сотрудницу банка

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Утром 17 ноября в отделение банка в подмосковном Егорьевске зашла 27-летняя девушка и облила зеленкой сотрудницу, обслуживающую клиентов у окна № 5, передает Telegram-канал Baza. При этом злоумышленница выкрикивала проукраинский лозунг.

Нападавшую задержали прибывшие на место полицейские. Позже она пояснила, что устроила эту акцию после предложения от незнакомца. Он написал ей в мессенджер WhatsApp и предложил устроить такой перформанс за деньги. Против нарушительницы заведено дело о мелком хулиганстве.

7 ноября сообщалось о задержании в Ростовской области 50-летнего мужчины, предпринявшего попытку поджога военкомата. Он бросил в окно учреждения по меньше мере три бутылки с зажигательной смесью, однако пожар в здании так и не возник. Задержанному может грозить до 20 лишения свободы.

Ранее в Челябинской области был задержан школьник, который попытался поджечь релейный шкаф на железной дороге. Ребенок рассказал, что получил задание от украинских спецслужб, которые угрожали убить его семью. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога».