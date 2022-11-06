В ДТП погиб известный геймдизайнер Андрей KranK Кузьмин

Фото: krancheg/vk.com

Андрей Кузьмин

Издатель видеоигр VG Limited сообщил о смерти геймдизайнера Андрея KranK Кузьмина в ДТП на Ленинском проспекте. В Сети появились видеокадры происшествия. На них видно, как Кузьмин в темное время суток пытается перейти дорогу в неположенном месте, однако попадает под колеса автомобиля. По предварительной информации, водитель не заметил мужчину из-за темноты.

Ещё недавно мы объявляли вам о нашем издании Вангеров. <…> К сожалению, этому релизу не суждено случиться. Сегодня утром Андрей KranK Кузьмин, создатель Вангеров, погиб под колёсами авто, — говорится в сообщении, опубликованном VG Limited в соцсети «ВКонтакте».

Кузьмин был известен как основатель студий «К-Д ЛАБ» и KranX Productions, разрабатывающих компьютерные игры. Он также участвовал в создании игр «Вангеры» в 1998 году и «Периметр» в 2004 году. 2 ноября VG Limited сообщала, что Кузьмин хотел переиздать видеоигру «Вангеры».

20 сентября в ДТП под Ярославлем погиб актер Сергей Пускепалис. По данным МВД, в результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузовика погибли два человека, среди которых был Пускепалис. В качестве основной причины аварии рассматривают неудачный маневр микроавтобуса. По предварительным данным, актер находился в машине, которая пошла на обгон, который привел к ДТП.