В Домодедово прокомментировали информацию о запахе в багажном отделении Пресс-служба Домодедово: запахи в помещении хранения багажа отсутствуют

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В зоне прилета московского аэропорта Домодедово сейчас находятся менее 80 чемоданов, прибывших рейсом Дубай — Москва после сбоя, вызванного природным катаклизмом в ОАЭ, неприятных запахов от чемоданов, на которые жаловались туристы, не исходит, сообщили NEWS.ru представители воздушной гавани. Работа по идентификации багажа ведется круглосуточно, сотрудники Домодедово ведут непрерывное взаимодействие с представителями авиакомпании Emirates и органами таможенного контроля, добавили в пресс-службе.

За прошедшие сутки 28 апреля более 80 пассажиров получили свои чемоданы и сумки, в том числе пассажиры рейсов, следовавших из Дубая в другие аэропорты столицы. Багаж иногородних пассажиров, летевших трансферными рейсами, отправляется к месту назначения силами авиакомпании. Посторонние запахи в помещении хранения багажа отсутствуют, — заявили в пресс-службе.

Ранее пассажиры Домодедово пожаловались на неприятный запах в зоне прилета, который исходит от сотен промокших после потопа в Дубае чемоданов. Telegram-канал Baza писал что, хозяева багажа не могут забрать вещи в течение почти двух недель. Путешественники отмечали, что в аэропортах Дубая была большая давка, из-за чего вещи многих пассажиров попадали на другие рейсы.

Климатологи из World Weather Attribution заявляли, что мощные ливни обрушились на Дубай из-за изменений климата. По их словам, вероятность сильных дождей увеличилась примерно в три раза с начала промышленной эпохи. Они пояснили, что за один день в ОАЭ выпало на 10–40% больше осадков, чем предполагалось.