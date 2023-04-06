В Домодедово задержали пассажира с 350 экзотическими животными В Домодедово задержали вернувшегося из ЮАР пассажира с 350 экзотическими животными

Фото: ФТС

В московском аэропорту Домодедово задержали пассажира, который пытался пройти по «зеленому коридору» с рюкзаком, где оказались 350 контейнеров с экзотическими животными. Контрабандист заявлял, что привез 14 карликовых хамелеонов, пять пантеровых жаб, африканскую гладкоголовую мабую и огромное количество различных насекомых для собственного террариума, рассказали KP.RU в пресс-службе Федеральной Таможенной Службы.

Контрабандист заявил, что животных поймал в ЮАР и планировал содержать в домашнем террариуме, однако таможенники выяснили, что мужчина организовал их продажу в социальных сетях, и вынесли решение об отнесении товаров к коммерческой партии, — уточнили в ведомстве.

Несколько из перевозимых особей погибли из-за резкой смены температуры. Уточняется, что один из хамелеонов принадлежит к виду, который попадает под действие Конвенции СИТЕС, которая регулирует торговлю редкими видами животных. Общая стоимость незаконно привезенных в Москву животных составила 200 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Контрабандисту грозит штраф в двукратном размере от стоимости всех животных.

Задержанный является жителем Санкт-Петербурга. Он занимается торговлей экзотическими животными, их продажу он осуществляет через социальные сети. Кроме того, с ним связана женщина, которая в декабре 2022 года пыталась провести в багаже 150 особей различных видов животных из Филиппин.

Сотрудники аэропорта Пулково ранее нашли ящерицу в ботинке пассажира рейса Дубай — Петербург. У мужчины не было сопровождающих документов на рептилию, поэтому ее временно отправили в Ленинградский зоопарк.