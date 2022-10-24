В Домодедово сотни пассажиров не могут получить багаж

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном аэропорте Домодедово пассажиры трех рейсов авиакомпании Turkish Airlines не могут получить свой багаж, сообщает Tourdom.ru. По данным портала, в очереди на получение багажа стоит не менее 600 человек, однако его не выдают. По словам одной из пассажирок, она смогла дозвониться до представителя авиакомпании, однако тот направил ее к туроператору.

Дозвонились до представителя авиакомпании, он ответил, что не в курсе дел: «Связывайтесь с туроператором, чтобы они решали эти проблемы непосредственно в Турции» – и положил трубку, — поделилась женщина.

Представители пресс-службы аэропорта также заявили, что не имеют отношения к проблеме. Они предложили обратиться с заявлениями к перевозчику. При этом они подчеркнули, что сотрудники аэропорта стараются консультировать пассажиров о порядке отслеживания прибытия и получения багажа.

В публикации говорится, что многие туристы продолжают ожидать свой багаж с трех часов ночи.

Ранее председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов дал совет, как не потерять багаж в аэропорту. Эксперт рекомендует в первую очередь как-то пометить свои вещи. В частности, можно прикрепить на них бирки с фамилией или определённые элементы, чтобы быстро распознать свою собственность.

Он также напомнил, что чемодан может случайно взять с ленты другой пассажир. Поэтому очень важно сверять на чемоданах бирки, которые прикрепляются сотрудниками аэропорта при регистрации. В случае если вещи всё-таки потерялись, то следует по прилёте обратиться на стойку потери багажа, которая есть во всех аэропортах. Там пассажиру нужно поставить отметку в билете, что вещи пропали с такого-то рейса, и написать заявление о пропаже багажа.