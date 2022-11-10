В Домодедово опровергли сообщения СМИ о стрельбе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-служба аэропорта Домодедово в беседе с NEWS.ru не подтвердила появившиеся в СМИ сообщения о стрельбе на территории воздушной гавани, но признала факт совершения ограбления. В настоящее время линейное управление МВД на транспорте проводит проверку.

На привокзальной площади произошло ограбление. Факт стрельбы аэропорт Домодедово не подтверждает. ЛУ МВД проводит проверку, — сказали в пресс-службе.

Об ограблении в Домодедово стало известно днем. Как сообщали СМИ, злоумышленники обстреляли автомобиль Lexus, похитили крупную сумму денег и скрылись с места происшествия на внедорожнике. Полиция объявила план «Перехват». Позднее появились подробности об инциденте — нападению грабителей подверглись пассажиры, прилетевшие из Бишкека, добычей налетчиков стали 4 млн рублей.

Ранее герой сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Андрей Божанов попытался ограбить банк в Санкт-Петербурге. Артист не собирался забирать деньги, он всего лишь хотел попасть под стражу, чтобы не платить кредиторам. Но в итоге на него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».