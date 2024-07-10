В Домодедово местные жители устроили гонки за онанистом В Домодедово мужчина самоудовлетворялся на глазах у детей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Домодедово местные жители пожаловались на мужчину, который, по их словам, занимался самоудовлетворением на глазах у детей, передает паблик «Город Домодедово». За мужчиной погнались разгневанные жители, но он успел убежать.

Гнали с улицы Курыжова, дом 5, сидел мастурбировал на детей. Скрылся в поле около Южнодомодедовской, д. 11, догнать не успели, — рассказала местная жительница.

Позже жильцы обратились в полицию. Силовикам при этом удалось задержать другого мужчину, который самоудовлетворялся в кустах.

Ранее в Химках сотрудница груминг-салона засняла на камеру мужчину, который самоудовлетворялся перед окнами заведения. Мужчина даже попытался войти в сам салон, но поспешил ретироваться на самокате, когда заметил на себе внимание объектива смартфона.

В мае в городе Раменское Московской области полиция задержала мужчину, который мастурбировал на подростков в лесу. Школьники смогли заснять мужчину на видео на тропинке возле леса у Северного шоссе. Заметив, что его снимают, злоумышленник отвернулся от камеры, но не прекратил самоудовлетворяться.