В Домодедово грабители похитили прилетевших из Киргизии и повезли в лес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В столичном аэропорту Домодедово вооруженная группа преступников похитила граждан, прилетевших из Бишкека, сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте. В аэропорту был объявлен план «Перехват». В ходе розыскных мероприятий похищенные люди были обнаружены в лесополосе. Поиск грабителей продолжается.

На пассажиров, прилетевших рейсом из Бишкека в Москву, и встречающих их лиц напала группа вооруженных людей в масках. Угрожая предметами, похожими на автоматическое оружие, злоумышленники забрали рюкзак и чемодан с денежными средствами. Затем усадили нескольких встречающих в машины и вместе с ними скрылись с места происшествия. <...> Через некоторое время в лесополосе транспортные полицейские обнаружили две брошенные иномарки, а рядом с ними – ранее похищенных граждан, — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент сотрудники МВД ищут предполагаемых преступников, а также похищенные денежные средства.

Об ограблении со стрельбой в Домодедово ранее утром сообщал РЕН ТВ. По сведениям канала, злоумышленники обстреляли автомобиль Lexus и похитили крупную сумму денег. После этого они уехали в неизвестном направлении на внедорожнике Chevrolet Tahoe.

Пресс-служба аэропорта Домодедово в беседе с NEWS.ru не подтвердила появившиеся в СМИ сообщения о стрельбе на территории воздушной гавани, но признала факт совершения ограбления.