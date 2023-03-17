Возле дома на западе Москвы обнаружена граната SHOT: гранату Ф-1 нашли у жилого дома в московском Крылатском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в московском районе Крылатское полицейские оцепили территорию вокруг дома на Осеннем бульваре. Там был обнаружен предмет, похожий на гранату Ф1, это так называемая лимонка.

Сейчас предмет лежит без чеки на безопасном расстоянии от людей. На место выехали саперы. По данным телеканала «360», предмет с оторванной чекой лежит в припаркованной неподалеку от здания машине. Безопасности местных жителей в семнадцатиэтажном доме ничего не угрожает.

Ранее 16 марта стало известно, что в подъезде жилого дома на востоке Москвы взорвалась страйкбольная граната. Инцидент произошел между 18-м и 19-м этажами дома № 13 на улице Константина Федина. На месте происшествия были обнаружены остатки гранаты. Никто не пострадал.

В феврале в московском метро на входе задержали подростка, у которого в рюкзаке обнаружили шесть страйкбольных гранат. Сотрудники не стали верить молодому человеку на слово и сообщили о находке в СК и Центр противодействия экстремизму МВД.

В начале января студента не пропустили в столичное метро, когда система обнаружила на его обуви следы взрывчатого вещества — тринитротолуола. Молодой человек не смог объяснить, откуда на его обуви такие вещества. По его словам ботинки он покупал на рынке «Садовод».