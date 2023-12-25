В деле подозреваемого в убийстве девушек в Москве могут быть новые жертвы MK.RU: подозреваемый Варакин мог убить больше двух девушек в Москве

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Издание MK.RU со ссылкой на столичных следователей сообщает, что подозреваемый в убийстве двух женщин в Москве Алексей Варакин мог совершить больше преступлений. По данным издания, следователи установили, что мужчина некоторое время путешествовал по городам России, в которых также мог нападать на девушек.

Так, по информации MK.RU, Варакин в 2019 году вышел из психиатрической больницы, где проходил принудительное лечение. Издание пишет, что так как мужчина является гражданином Узбекистана, его выдворили в Ташкент, где он находился под надзором. Позднее, уточняет газета, Варакин получил наследство и на эти деньги стал путешествовать по России: он был в Самаре, Санкт-Петербурге, Иваново.

Как говорится в публикации, на допросе подозреваемый объяснил следователям, что искал в этих городах свою любовь, но ему встречались либо алкоголички, либо проститутки. В связи с этим, пишет MK.RU, следователи допускают, что есть и другие жертвы встреч с Варакиным.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что задержанный по подозрению в убийстве двух девушек в Москве мог пойти на преступление из-за половой дисфункции. Канал пишет, что его выводила из равновесия любая сексуальная неудача.