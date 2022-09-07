В честь Дня города метро и МЦК в Москве будут работать две ночи подряд Столичный метрополитен будет работать круглосуточно в честь Дня города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичный метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать круглосуточно с 10 до 12 сентября по случаю Дня города Москвы-2022, сообщает столичный Дептранс.

Метро и МЦК будут работать с 5:30 10 сентября до 1:00 12 сентября — без ночного закрытия, — сказано в заявлении.

Как добавили в Дептрансе, в связи с празднованием 875-летия Москвы в центре столице ограничат движение на некоторых улицах и изменят график работы городского транспорта с 7 по 13 сентября. Также для водителей будут недоступны некоторые парковки.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в юбилейный, 875-й День города в столице запланировано порядка 200 крупных событий. По его словам, праздничные мероприятия пройдут во всех районах, чтобы москвичи смогли отметить дату недалеко от дома. Он напомнил, что торжества состоятся 10 и 11 сентября.