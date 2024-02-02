В центре Москвы загорелся храм Николая Чудотворца XVII века

Пожарные локализовали возгорание в храме Николая Чудотворца в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. Как отмечается, на его территории загорелись два подсобных сооружения.

На опубликованных снимках видно, как из здания XVII века в Голутвине идет густой черный дым. Уточняется, что пожар локализован на площади 10 квадратных метров.

Раннее стало известно о крупном пожаре на территории исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края. Площадь возгорания превысила тысячу квадратных метров. В пресс-службе ФСИН по региону пояснили, что возгорание произошло примерно в 14:00 по местному времени на производственном участке колонии. На момент пожара никаких работ там не производилось. Пострадавших нет.