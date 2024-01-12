В центре Москвы вспыхнул ресторан Возгорание произошло в подсобном помещении ресторана на Большой Дмитровке

Возгорание произошло в подсобном помещении ресторана в центре Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. Собеседники агентства добавили, что на месте работают пожарные.

На Большой Дмитровке, 13, произошло возгорание в подсобном помещении и на кухне ресторана на третьем этаже. На двух этажах сильное задымление. Пожарные производят тушение с автолестницы, — сказал источник.

По данным из открытых источников, по адресу находится ресторан Kaif Provenance. Также в здании расположен отель.

Ранее четыре человека погибли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы. В числе погибших один ребенок. В столичной прокуратуре отметили, что трагедия произошла на первом этаже дома № 14 по улице Академика Комарова.

До этого появились кадры сильного пожара в деревообрабатывающем цеху в Златоусте Челябинской области. Площадь возгорания превысила 1000 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек.

9 января двое человек погибли при пожаре в бытовках в Пензе. Пламя охватило постройку площадью около 300 кв. м. Тела погибших обнаружили при разборе конструкций.