В Москве, на Якиманке, заработала система оповещения тревоги, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, в районе по громкоговорителю объявили о чрезвычайной ситуации.
МЧС РФ прежде предупреждало, что 4 октября по всей стране пройдет масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Анонсировалось, что во всех субъектах России люди услышат сигналы учебной тревоги и предупреждения об угрозе нападения с воздуха.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в беседе с NEWS.ru, что Россия проводит специальную военную операцию, и потому все связанные с оповещением граждан системы должны находиться в идеальном состоянии. Так он прокомментировал сообщения о всеобщей проверке систем воздушной тревоги, намеченной в РФ на 4 октября. По словам депутата, в рамках проверки следует отрабатывать, в том числе и реакцию населения.
Ранее сообщалось, что в столичном метро москвичи услышали системы оповещения населения утром 3 октября. Раз в минуту через громкоговорители повторялась одна и та же фраза: «Внимание, проверка системы оповещения».