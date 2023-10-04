В центре Москвы включили систему оповещения тревоги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве, на Якиманке, заработала система оповещения тревоги, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, в районе по громкоговорителю объявили о чрезвычайной ситуации.

МЧС РФ прежде предупреждало, что 4 октября по всей стране пройдет масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней. Анонсировалось, что во всех субъектах России люди услышат сигналы учебной тревоги и предупреждения об угрозе нападения с воздуха.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил в беседе с NEWS.ru, что Россия проводит специальную военную операцию, и потому все связанные с оповещением граждан системы должны находиться в идеальном состоянии. Так он прокомментировал сообщения о всеобщей проверке систем воздушной тревоги, намеченной в РФ на 4 октября. По словам депутата, в рамках проверки следует отрабатывать, в том числе и реакцию населения.

Ранее сообщалось, что в столичном метро москвичи услышали системы оповещения населения утром 3 октября. Раз в минуту через громкоговорители повторялась одна и та же фраза: «Внимание, проверка системы оповещения».