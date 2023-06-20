В центре Москвы разгорелся пожар возле автозаправки SHOT: в Красносельском районе Москвы разгорелся пожар возле заправки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красносельском районе Москвы загорелось административное здание, сообщает Telegram-канал SHOT. Как уточняют авторы публикации, рядом с ним располагается автозаправочная станция. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

По данным SHOT, пожар возник в 1-м Новом переулке в центре Москвы. По словам очевидцев происходящего, из административного здания валит густой черный дом. Другие подробности происшествия пока не приводятся.

Ранее на территории Центрального ремонтно-механического завода «Газпрома» в московском районе Кузьминки разгорелся пожар. Как рассказали в МЧС, полыхала крыша цеха, находящегося на реконструкции. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. Вскоре пожар был потушен. Пострадавших нет.

До этого в Москве провели эвакуация посетителей и сотрудников рынка «Садовод» из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. Причины возгорания не уточнялись. Один человек пострадал при пожаре. Он отравился продуктами горения. В Сети также появились кадры открытого горения в одном из отделов с одеждой.