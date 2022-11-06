В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В центре Москвы на улице Неглинная произошла драка со стрельбой, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, в потасовке участвовали 25 человек. Инцидент произошел у кафе, где неделю назад мужчине вонзили нож в сердце.

Участники конфликта в общей сложности выстрелили не менее десяти раз.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что на Ленинском рынке в Омске произошла драка с участием мобилизованных. По данным канала, никто из участников потасовки серьезных травм не получил. Очевидцы рассказали, что многие из дерущихся были в состоянии алкогольного опьянения, пишет Baza.

До этого в Сети появилось видео массовой драки мигрантов на Дубининской улице в центре Москвы. На кадрах видно, как группа приезжих выходит из трамвая и набрасывается с кулаками на мигрантов, находящихся на тротуаре. Спустя какое-то время все участники потасовки разбежались.