В центре Москвы произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие ТАСС: в центре Москвы двое мужчин пострадали в драке со стрельбой

Двое мужчин пострадали в результате конфликта на Покровском бульваре в центре Москвы, который закончился стрельбой, сообщили в столичном ГУ МВД России. В ходе драки один из ее участников несколько раз выстрелил в оппонентов из травматического пистолета.

Предварительно установлено, что между группой граждан произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. В результате инцидента пострадали двое мужчин, которые с разными травмами были госпитализированы в медучреждения, — сказал собеседник агентства.

По подозрению в причастности к происшествию задержан житель Московской области 1995 года рождения, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Инцидент произошел в ночь на 4 февраля.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.

От огнестрельных ранений в Махачкале 31 января скончался боец смешанного стиля (ММА) Магомедрасул Мутаев, выступавший в промоушене Fight Nights. Стрельба произошла возле жилого дома, когда 21-летний спортсмен возвращался с тренировки. Нападавший выстрелил в Мутаева не менее семи раз, он объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222 УК РФ.