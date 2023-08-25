В центре Москвы появился стихийный мемориал в память о лидерах ЧВК «Вагнер»

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWS.ru

В центре столицы появился стихийный мемориал в память о лидерах ЧВК «Вагнер», передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Цветы несут к храму Максима Блаженного на Варварке.

На месте мемориала также стоят фото Дарьи Дугиной, военкора Ростислава Журавлева и членов экипажа Ил-22, который был сбит во время попытки военного мятежа в июне.

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Лидер партии «Справедливая Россия — За жизнь» Сергей Миронов до этого призвал увековечить память о бизнесмене Евгении Пригожине и командире ЧВК «Вагнер» Дмитрии Уткине. Он отметил, что еще в прошлом году выступил с инициативой об увековечивании памяти героев Донбасса и участников специальной военной операции. Миронов предлагал, чтобы как минимум в столице каждого субъекта РФ были названы в их честь улицы или важные объекты. Он отметил, что также необходимо сохранить «Вагнер Центр», включая его молодежное отделение.

О крушении частного самолета Пригожина в Тверской области стало известно вечером в среду, 23 августа. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. Согласно данным Росавиации, среди пассажиров был сам Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Позднее ведомство подтвердило гибель предпринимателя.