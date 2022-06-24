В центре Москвы полиция жестко задержала уличного музыканта Руководителя ансамбля арестовали после задержания на Кузнецком Мосту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали в Москве уличных музыкантов, одного из них арестовали по административному делу по статье о сопротивлении полицейским. Как сообщил NEWS.ru адвокат молодого человека, духовой оркестр играл на улице в рамках государственного культурного проекта «Уличный артист», но сотрудники ППС заявили, что артисты играли за деньги.

Задержание произошло 23 июня на Кузнецком Мосту в центре Москвы. Патрульные подошли к музыкантам коллектива Another Brass Band. Как сообщил NEWS.ru адвокат задержанного музыканта Станислава Иконова, полицию вызвал чиновник из расположенного рядом учреждения.

Полицейские минут 15 требовали от музыкантов проехать в отдел из-за «оказания услуг за плату». Стас отказался и его силой утащили в машину, нанеся ему травмы, — сообщил собеседник NEWS.ru.

Он добавил, что 24 июня Иконова арестовали на семь суток по ст. 19.3 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Также адвокат сообщил, что, по словам арестованного, при задержании его клиенту якобы сломали руку.

В YouТube очевидцы разместили видео случившегося. Как сказано в описании ролика, полицейские объявили, что задерживают весь ансамбль и конфискуют инструменты. Руководитель коллектива начал разъяснять сотрудникам МВД их неправоту, после чего они задержали его и тубиста с инструментами, занесли в машину и увезли ОМВД по Мещанскому району. Второго артиста вскоре отпустили, изъяв инструмент, а Иконова оставили в отделении на ночь.

Ранее стало известно, что полиция задержала мужчину, избившего подростка в подмосковной электричке за кольцо в носу. На агрессора завели уголовное дело по статье о хулиганстве.