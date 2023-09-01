В центре Москвы перекрыли дороги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В центре Москвы перекрывают дороги, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По данным канала, сотрудники полиции закрывают проезд на Тверской и близлежащих улицах. Очевидцы сообщают, что дороги закрыты также в районе станции Ховрино и частично на МКАД.

Что-то будет, готовимся. Сейчас перекрываем потихоньку, а потом жестко перекроем, — сообщил каналу сотрудник ГИБДД.

1 сентября в московских аэропортах Внуково и Домодедово были отменены 20 авиарейсов. Причины такого решения не уточнялись.

Ранее стало известно, что из-за ограничения использования воздушного пространства Москвы на запасные аэропорты ушло 45 воздушных судов. В качестве запасных были использованы аэропорты Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Ярославля и Нижнего Новгорода. 31 августа аэропорты Внуково и Домодедово, расположенные в Москве, вернулись к штатному режиму работы, все введенные ранее ограничения были сняты. Аэропорты были закрыты на прилет и вылет рейсов из-за атаки украинского беспилотника. Он был сбит в небе над Московской областью.

Министерство обороны России сообщало об уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата в Воскресенском районе Подмосковья. Дрон был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны. В ведомстве назвали случившееся попыткой совершения террористической атаки со стороны Киева.