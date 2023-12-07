В центре Москвы открыли мемориальную доску в честь Грибоедова

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

В центре Москвы прошло торжественное открытие информационной мемориальной доски в честь поэта, писателя, драматурга и дипломата Александра Грибоедова. Барельеф появился на здании особняка на Мясницкой улице, в котором сейчас располагается штаб-квартира издательского дома aif.ru. Генеральный директор издания Руслан Новиков отметил, что важно привлечь внимание не только к внешнему виду здания, но и к его истории.

Памятник автору многих бессмертных строк у метро «Чистые пруды» в начале Чистопрудного бульвара до сих пор оставался единственным напоминанием о связи выдающегося поэта с этим районом столицы. <...> Мы бы хотели привлечь внимание москвичей и гостей столицы не только к архитектурному величию особняка, но и к его истории, — отметил Новиков.

В этом доме Грибоедов с 20 сентября 1823 года по 29 мая 1824 года жил и работал над комедией «Горе от ума».

Автором барельефа выступил член Российской академии художеств скульптор Салават Щербаков. На мемориальной доске изображены герои пьесы «Горе от ума» Грибоедова. Скульптор подчеркнул, что вдохновлялся в том числе своими детскими впечатлениями от прочтения. В день открытия в залах особняка также выставили раритетные экземпляры первого журнального издания произведения.

Поврежденную скульптуру «Принцесса Турандот» в Москве ранее вернули на место перед театром имени Е. Б. Вахтангова на Арбате. Реставраторы досрочно восстановили композицию, которую в сентябре дважды повреждали вандалы.