В центре Москвы у женщин массово крадут смартфоны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В полицию Москвы обратились женщины с заявлением о краже у них смартфонов в центре города. Выяснилось, что в центре столицы орудует группа из трех человек, промышляющих воровством телефонов, пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва!». Отмечается, что жертв злоумышленники выбирают только среди женщин.

Издание указывает, что одну из таких краж удалось запечатлеть на камеры одного из кафе. Согласно видеоматериалу, в заведение вошли две женщины одетые в черное, а следом за ним бородатый мужчина. Злоумышленники огляделись и взяли во внимание женщину с коляской.

Когда женщина покидала из кафе, мужчина стал отвлекать ее, открывая перед мамой с коляской дверь. В этот момент соучастница кражи вытащила у женщины телефон.

Издание сообщает, что только за 1 ноября, троица смогла украсть смартфоны у четырех жительницей Москвы.

Ранее страховщики и представители охранных агентств сообщили, что сезон краж на дачах, который, как правило, начинается в октябре-ноябре, в этом году усугубится из-за увеличения числа преступников, вызванного сложной экономической ситуацией в России.