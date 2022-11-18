SHOT: близ посольства Словении в Москве нашли предмет, похожий на гранату

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экстренные службы в центре Москвы обследуют предмет, похожий на гранату, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. Он найден в Старопименовском переулке, недалеко от зданий посольств Словении и Бенина.

Прямо сейчас экстренные службы обследуют предмет, похожий на гранату, найденный в самом центре Москвы, в Старопименовском переулке, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве недовольный пассажир бросил страйкбольную гранату в салон такси. Водитель машины был ранен, врачи диагностировали у него ушиб голени и ушиб мозга легкой степени. Автомобиль также был поврежден. На месте преступления были собраны фрагменты самой гранаты, а также был снят отпечаток пальца злоумышленника с левой двери автомобиля.

Нетрезвый житель Днепра ранее бросил из окна жилого дома гранату в детей, которые играли во дворе. В результате взрыва пострадал 11-летний мальчик. Мужчина забаррикадировался в квартире, его задержал спецназ. В результате взрыва получили повреждения припаркованные во дворе автомобили.