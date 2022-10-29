В центре Москвы на улице Бахрушина начался пожар

Фото: МЧС Москвы

В центре Москвы на улице Бахрушина в трехэтажном здании старой постройки начался пожар, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров. В тушении пожара задействованы 100 человек личного состава и 29 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

В 16:24 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: ЦАО, улица Бахрушина. По прибытии ПСП было установлено, что из окон 3-го этажа наблюдается открытое горение. Здание трехэтажное, кирпичное, старой постройки, выселенное. Площадь пожара составляет 200 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало, — сообщили в МЧС.

1 октября на северо-востоке Москвы загорелся хостел. Отмечалось, что люди были заблокированы внутри здания. С другой стороны здания происходило открытое горение, людей эвакуировали при помощи лестниц. До приезда спасателей были выведены более 300 человек.

В ночь на 29 июля в хостеле на Алма-Атинской улице в Москве произошел пожар. В результате погибли восемь человек, причиной стало отравление угарным газом. Еще четыре человека были госпитализированы.