В центре Москвы мужчину убили ударом ножа в шею Следком возбудил дело после убийства мужчины в центре Москвы

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Столичное управление СКР возбудило уголовное дело по факту убийства мужчины в центре Москвы, передает пресс-служба ведомства. Злоумышленник ударил пострадавшего ножом в шею. Личность подозреваемого пока не установлена.

По данным следствия, 16 мая 2024 года вблизи жилого дома, расположенного на улице Николоямская в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения шеи, — сообщили в Следкоме.

MK.RU пишет, что ЧП произошло возле алкогольного магазина. По данным издания, погибший — 32-летний Тлепберген Байменов, который часто совершал покупки в заведении. Ранее он привлекался за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что житель Иркутской области зарезал жену во время бракоразводного процесса в ЗАГСе. Инцидент произошел в Саянске, пара прожила вместе меньше месяца. 25-летний мужчина и 21-летняя девушка поженились в апреле, однако утром 16 мая пришли подавать на развод. В какой-то момент супруг достал нож и несколько раз ударил им жену.