В центре Москвы мужчина с ножом отобрал у сына профессора МГУ деньги SHOT: в Москве задержали мужчину за ограбление 15-летнего сына профессора МГУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи задержали мужчину за разбойное нападение на 15-летнего подростка в центре Москвы, сообщили в столичном МВД. По данным Telegram-канала SHOT, жертвой злоумышленника стал сын профессора МГУ. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

По данным следствия, 11 февраля 2023 года фигурант, находясь возле дома, расположенного на улице Бауманская в городе Москве, угрожая предметом, похожим на нож, открыто похитил денежные средства у 15-летнего подростка. После совершения преступления подозреваемый покинул место происшествия, — говорится в сообщении.

По предварительной версии, 11 февраля подозреваемый около дома на Бауманской улице, угрожая предметом, похожим на нож, отобрал у мальчика деньги. Затем он сбежал.

Telegram-канал SHOT сообщает, что пострадавшим стал сын профессора МГУ Михаила Архарова. Также ученый работает в Бауманке.

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