В центре Москвы мама с ребенком отравились в бассейне

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Москвы мама с ребенком отравились в бассейне в Басманном районе, передает «Осторожно, Москва». Отмечается, что во время посещения женщина и ребенок почувствовала едкий запах, после чего им стало плохо. Сотрудники бассейна вызвали скорую помощь, медики доставили маму с малышом в больницу.

Женщине и ребенку стало плохо в детском бассейне в Басманном районе, — указано в сообщении.

16 декабря пятилетний ребенок чуть не утонул во время тренировки в бассейне в Санкт-Петербурге. Дошкольника доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Отдел по делам несовершеннолетних начал проверку в связи с произошедшим. В ходе занятий ребенок наглотался воды. Его успели вовремя вытащить из воды и доставить в Детскую городскую больницу № 22 в сопровождении матери. Врачи оценивали состояние ребенка как тяжелое.

Ранее сообщалось, что 12-летний ребенок погиб в ванной на съемной квартире в Москве из-за водонагревателя. Мальчик надышался угарным газом, а после захлебнулся и утонул. Возбуждено уголовное дело.