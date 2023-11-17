Загоревшийся в Бутово автомобиль сняли на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители Бутово заметили загоревшийся автомобиль, припаркованный на проезжей части возле местного торгового центра «Бутово Молл», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев происшествия. На момент публикации пожарные еще не прибыли на место ЧП. Данных о пострадавших или погибших в результате происшествия не поступало.

На кадрах, опубликованных очевидцами, видно, как автомобиль полностью охватило огнем. Из-за пожара проезжую часть заволокло черным дымом. Причина возникновения возгорания неизвестна.

Как сообщалось ранее, в Бабаюртовском районе Дагестана резко загорелся рейсовый автобус, внутри которого находилось 30 взрослых и 8 детей. Площадь пожара составила 32 квадратных метра. По данным регионального управления МЧС России, пожарные оперативно потушили возгорание. Пострадавших в результате инцидента нет.

В минувший четверг, 16 ноября, в многоэтажном жилом доме на улице Стрелецкой в Москве возник пожар. По словам представителей московской прокуратуры, в результате происшествия погибли две женщины. Сотрудники специальных служб и правоохранительных органов установят причины возникновения возгорания.