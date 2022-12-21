В Москве произошел пожар в Боткинской больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Боткинской больницы в Москве загорелось четырехэтажное здание, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. Возгорание началось на техническом этаже мебели и оргтехники на площади 5 кв. м. Из здания эвакуировали около 100 человек.

18:23 21 декабря в оперативную дежурную смену <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: 2-й Боткинский проезд, д. 5, к. 3. Возгорание происходит в четырехэтажном здании на техническом этаже. Проведена эвакуация людей (около 100 человек), — сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что в 19:04 пожар полностью ликвидировали. Сведений о пострадавших не поступало.

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