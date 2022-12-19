В библиотеках Москвы увидели пропаганду ЛГБТ в книгах Мураками и Лимонова Telegram-каналы: в библиотеках Москвы появился список книг, которые нужно убрать из-за закона о пропаганде ЛГБТ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Telegram-канал «Книгижарь» пишет, что в московских библиотеках появился перечень литературы, которую нужно убрать с полок из-за закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. По данным канала, в черный список попали книги мировых классиков: Харуки Мураками, Стивена Фрая, а также российского писателя Эдуарда Лимонова.

«Книгижарь» отмечает, что в запрещенном перечне оказался роман Мураками «Мой любимый Sputnik», принесшее известность Лимонову произведение «Это я — Эдичка», а также две книги Фрая «Как творить историю» и «Хроники Фрая».

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола. Поправки внесены в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и другие документы.

Ранее стало известно, что глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина подготовила законопроект об уголовной ответственности за повторное нарушение запрета на пропаганду ЛГБТ, педофилии и смены пола. Законопроект будет предусматривать до пяти лет лишения свободы и уже направлен на отзыв в правительство.