В башне «Москва-Сити» нашли тело топ-менеджера крупной компании Baza: тело немецкого топ-менеджера Франка Риттнера нашли в «Москва-Сити»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил о смерти немецкого топ-менеджера крупной горнодобывающей компании Франка Риттнера. Его тело, по данным канала, было обнаружено в собственной квартире в башне Neva Towers делового центра «Москва-Сити».

Baza пишет, что топ-менеджер не вышел на работу, а на звонки не отвечал. Тогда, как сообщает канал, коллеги пришли к нему домой, но дверь им никто не открыл. Как сообщает источник Baza, прибывшие на место сотрудники МЧС смогли попасть в помещение и обнаружили там тело 56-летнего мужчины. Риттнер был директором по операционной готовности в ГРК Черногорская, а ранее занимал пост зампредседателя правления «Евразийской Группы» и руководящий пост в консалтинговой компании PwC.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что тело бывшего топ-менеджера «Трансаэро» Сергея Быхала нашли в его квартире. По данным канала, труп пролежал неделю, прежде чем его обнаружили. Как стало известно Mash, предварительно, у 74-летнего мужчины отказали почки: два года назад ему диагностировали рак почек. Он последний раз выходил на связь с родственниками 14 июня. Его тело обнаружила внучка, которая приехала в гости.