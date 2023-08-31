В Балашихе в промышленных масштабах производили нелегальную колу Из России выдворят 22 мигрантов, производивших контрафактную колу в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Балашихе полицейские накрыли цех по производству поддельных напитков компании Coca-Cola, передает региональное управление МВД. На месте силовики обнаружили канистры с концентратом, оборудование для розлива в промышленных масштабах, а также склад с брендированными этикетками и крышками. Также в помещении находились 22 трудовых мигранта, занятых на контрафактном производстве. Все они будут выдворены из страны.

Установлено, что производство располагалось на территории одного из складских помещений в деревне Дятловка г. о. Балашиха. Там полицейские обнаружили три автоматизированные линии, бутылки с газировкой, канистры с концентратом, этикетки, крышки и оборудование для нанесения логотипов известной торговой марки, — передает пресс-служба главка.

Оперативники выяснили, что напитки поставлялась в магазины и общепиты Подмосковья. Всего из незаконного оборота изъято свыше 33 тысяч бутылок с фальсифицированным напитком. Против всех сотрудников-иностранцев были составлены протоколы за незаконную трудовую деятельность. Каждого из них перед выдворением оштрафуют на пять тысяч рублей. Также возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров», но организаторы предприятия пока не установлены.

После того как бренд Coca-Cola ушел из России в санкционном порядке, объявления о продаже контрафактного брендированного напитка сразу появились в ряде регионов. Фальшивую газировку разливают в оригинальные бутылки, выдавая напиток за настоящий, однако некоторые продавцы открыто пишут, что поставляют «дубль» или «качественную реплику». Иногда об обмане можно узнать только из отзывов пользователей, которые жалуются на вкус напитка, неаккуратно приклеенные этикетки и несвойственную форму бутылок.