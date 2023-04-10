В Балашихе школьница госпитализирована с поражением ЦНС после бутылки водки SHOT: в Балашихе школьницу госпитализировали в состоянии, характерном для запойных пациентов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В подмосковной Балашихи в одном из стационаров медики приняли 14-летнюю пациентку с поражением нервной системы на фоне отравления алкоголя, передает Telegram-канал SHOT. Дегенерация нервной системы, которую диагностировали у школьницы, свойственна для поздних форм запойного алкоголизма или крайне высокой единоразовой дозы принятого алкоголя с высоким градусом.

Выяснилось, что в день госпитализации девочка вышла из дома на прогулку с приятелем, а уже через пять часов родителям сообщили, что их ребенок госпитализирован. Предполагается, что девочка могла в короткое время выпить более бутылки водки и смешать эту дозу с другими напитками.

Ранее школьника не состояла на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних. Теперь в ситуации будут разбираться не только медики, но и сотрудники МВД.