В Балашихе металлический забор атаковал прохожего В Балашихе ветер унес металлический забор прямо на прохожего

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В подмосковной Балашихе из-за сильного ветра кусок металлического забора атаковал случайного прохожего, кадрами происшествия поделился Telegram-канал «Москва с огоньком». На них видно, что мужчина удержался на ногах.

На видео можно заметить, как части забора отлетают с большой скоростью, врезаются прямо в пешехода с пакетами и полностью накрывают его. Пострадал ли мужчина в результате ЧП, неизвестно.

В Москве и Подмосковье 3 апреля бушует сильный ветер. Порывы достигают 25 м/с. Из-за непогоды закрыты все парки, а городские службы переведены в режим повышенной готовности. МЧС объявило в столице «желтый» уровень погодной опасности.

Ранее в московском районе Митино из-за сильного порыва ветра балконная рама рухнула на легковой автомобиль. У машины разбито заднее стекло. Обошлось без пострадавших. На улице Доватора сильный ветер уронил дерево прямо на каршеринг. Также в столице повалены торговые палатки и металлические конструкции. С корпуса Всероссийской академии внешней торговли из-за ветра обрушилась облицовка.