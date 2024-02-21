В Балашихе граждане сохранили три парка от дорожной застройки

Жители подмосковной Балашихи добились пересмотра проекта по строительству дублера Щелковского шоссе, сообщил в Telegram глава муниципалитета Сергей Юров. К решению этого вопроса привлекли губернатора региона Андрея Воробьева. Изначально предполагалось, что восьмиполосную дорогу построят через часть Горенского парка, Озёрного заказника и парк «Пехорка». Такой план разработал Росавтодор.

Вопрос по прохождению дублера через центр Балашихи доложил губернатору Подмосковья Андрею Юрьевичу Воробьеву. Он поручил найти другое решение, исключив неудобства для жителей, в частности, рассмотреть возможность модернизации Щелковского шоссе в существущем створе. Соответствующая позиция направлена в Росавтодор, — написал Юров.

На единой областной муниципальной платформе новостей Regions.ru утверждается, что план Росавтодора был продуман для того, чтобы снизить негативное воздействие на природу. В частности, планировалось строительство шумозащитных экранов и экодуг. Также были предусмотрены рекультивационные работы по восстановлению тех участков почвы, которые будут повреждены в ходе строительства трассы. Дублер должен был вывести транзитный и грузовой транспорт из Балашихи, Фрязино, Щелково и других городов. Сейчас на Щелковском шоссе в часы пик автомобилисты стоят в пробках по 2-2,5 часа. Уплотнительная застройка в регионе продолжается.

Ранее сообщалось, что в Минтрансе разработали проект приказа, в соответствии с которым средства индивидуальной мобильности будут учитывать при мониторинге дорожного движения и планировании строительства дорог. Это часть утвержденной дорожной карты по повышению безопасности использования электросамокатов и других подобных средств передвижения.