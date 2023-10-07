Во Внуково и Шереметьево задерживали рейсы из-за приостановки работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали работу, передает ТАСС. Пауза длилась 15 минут, после чего обе воздушные гавани вернулись к обычному режиму.

В результате во Внуково было задержано 11 рейсов, отменено два. В Шереметьево пять рейсов задержали, отменили один.

Согласно данным сервиса Flightradar24, все находившиеся в зоне ожидания самолеты пошли на посадку в аэропорты назначения.

Причины приостановки не называются, однако ранее мэр Москвы Собянин сообщил, что в Истринском городском округе сбили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону столицы. Он отметил, что на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт предупреждал жителей о работе системы ПВО. Он напоминал, что нельзя касаться обломков беспилотников при их обнаружении. По его словам, это опасно, нужно обращаться в специальную службу.

Вечером 3 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказывал, что над Грайворонским городским округом силы ПВО сбили три воздушные цели. По имеющимся данным, никто в результате происшествия не пострадал. При падении обломки повредили 12 жилых домов. В зданиях выбило окна, посекло крыши и заборы.