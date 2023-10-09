Сбой в системе Внуково оставил пассажиров без багажа В аэропорту Внуково произошел сбой в системе обработки багажа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбой в системе обработки багажа произошел в столичном аэропорту Внуково, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Как следствие, пассажиры не могут получить или сдать свои вещи. Проблема уже привела к образованию больших очередей. Очевидцы также сообщают о конфликтах, которые вынуждена пресекать полиция.

Очередь огромная, и никакой организации со стороны сотрудников аэропорта. Давка, драки, крики, слезы, дети, конфликты — полиция разнимает. Все опаздывают, — рассказала пассажирка.

«Известия» со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщают, что, несмотря на сбои, пассажиры могут сдать и получить свои вещи через пункт негабаритного багажа. Администрация Внуково заверила, что сейчас принимаются все меры для устранения неисправности.

В субботу, 7 октября, столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали работу. Пауза длилась 15 минут, после чего обе воздушные гавани вернулись к обычному режиму. В результате во Внуково было задержано 11 рейсов, отменено два. В Шереметьево пять рейсов задержали, еще один отменили. Согласно данным сервиса Flightradar24, все находившиеся в зоне ожидания самолеты пошли на посадку в аэропорты назначения.