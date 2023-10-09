В аэропорту Внуково объяснили сбой в системе выдачи багажа Во Внуково признали, что в системе выдачи багажа есть технические неполадки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В системе выдачи багажа наблюдаются технические неполадки, сообщили NEWS.ru в пресс-службе московского аэропорта Внуково. Представители терминала отметили, что сейчас груз пассажиров принимается и выдается через пункт выдачи негабаритного багажа.

В международном аэропорту Внуково на данный момент есть технические неполадки в системе обработки багажа. Тем не менее багаж принимается и выдается через негабарит, — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Как утверждается, специалисты авиагавани приняли все меры для устранения неисправности и на данный момент технический сбой ликвидирован. Аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме.

Утром 9 октября в столичном аэропорту Внуково произошел сбой в системе обработки багажа. Как следствие, пассажиры не могли получить или сдать свои вещи. Проблема привела к образованию больших очередей. Очевидцы также сообщали о конфликтах, которые пресекала полиция.

До этого столичные аэропорты Внуково и Шереметьево временно приостанавливали работу. Пауза длилась 15 минут, после чего обе воздушные гавани вернулись к обычному режиму. В результате во Внуково было задержано 11 рейсов, отменено два. В Шереметьево пять рейсов задержали, еще один отменили.