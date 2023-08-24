В аэропорту Шереметьево ввели особое распоряжение SHOT: в Шереметьево сотрудников службы безопасности вызвали на дежурство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорту Шереметьево введено особое распоряжение – отвечающих за безопасность сотрудников вызвали с выходных на дежурство, сообщил Telegram-канал SHOT. Причины принятия подобного решения не приводятся.

Авторы канала предположили, что это может быть каким-то образом связано с катастрофой самолета Евгения Пригожина в Тверской области. Известно, что бизнес-джет, который связывают с предпринимателем, вылетел 23 августа в свой последний рейс именно из этого аэропорта.

О падении самолета предпринимателя Евгения Пригожина стало известно вечером 23 августа. Согласно данным мониторингового сервиса Flight Radar, бизнес-джет летел из Москвы в Санкт-Петербург. Воздушное судно разбилось в 15 километрах от села Хотилово под Тверью. На борту находились 10 человек. Согласно спискам пассажиров, в их числе был и сам Пригожин.

Позднее «Царьград» со ссылкой на осведомленный источник в Росавиации сообщил о том, что тело предпринимателя было предварительно опознано. Для точного установления личности потребуется экспертиза ДНК.

Президент США Джо Байден заявил о том, что не удивлен катастрофе бизнес-джета Евгения Пригожина, однако не располагает точными данными о крушении в Тверской области.