Самолет с неисправным шасси готовится к посадке в Шереметьево В аэропорту Шереметьево ожидают аварийную посадку самолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работа диспетчерской вышки в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево в Москве ожидают аварийную посадку самолета, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники. По сведениям издания, у борта выявлена неисправность шасси.

В аэропорту Шереметьево ожидают аварийной посадки самолета, сообщает наш источник. Предварительно, у борта выявлена неисправность шасси, — указано в сообщении.

12 ноября самолет рейса Тель-Авив — Москва вместо запланированной технической посадки в Минеральных Водах из-за тумана сел в аэропорту Махачкалы. Полет выполнялся российской авиакомпанией Red Wings на самолете SSJ100.

Ранее сообщалось, что командир Boeing, выполняющего рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург, скончался на борту самолета в аэропорту Омска. Решение о вынужденной посадке принял второй пилот, однако командир корабля скончался до приезда скорой помощи.