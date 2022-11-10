В аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В столичном аэропорту Домодедово произошло ограбление со стрельбой, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Нападавшие с места происшествия скрылись, полиция объявила план «Перехват».

По сведениям канала, злоумышленники обстреляли автомобиль Lexus и похитили крупную сумму денег. После этого они уехали в неизвестном направлении на внедорожнике Chevrolet Tahoe. Есть ли пострадавшие в результате нападения, точная сумма похищенного и другие подробности инцидента пока не сообщаются.

Ранее грабители в масках Джокера напали на коттедж тещи певца Алексея Воробьева в Подмосковье. Они несколько раз ударили женщину, пристегнули ее наручниками к перилам лестницы и похитили золото и ювелирные изделия на 10 млн рублей.

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