В аэропортах Москвы задержали и отменили около 100 рейсов из-за непогоды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум 64 рейса отменили и 36 задержали в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания». Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Во Внуково 11 рейсов задержали и пять отменили, в Домодедово 17 задержали и один отменили, в Шереметьево задержали восемь рейсов и 55 отменили.

Похожая ситуация произошла в аэропортах Москвы 27 декабря. Тогда более 30 рейсов задержали и отменили в трех московских аэропортах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в новогоднюю ночь на 80% территории России погода будет в пределах климатической нормы. В Москве и Санкт-Петербурге возможна оттепель. Синоптик подчеркнул, что погода на 1 января суровее обычного ожидается только в Красноярском крае, Тюменской, Омской и Новосибирской областях, где температура будет ниже нормы на 4–10 градусов.