В аэропортах Москвы задержали более 40 рейсов

Фото: Пресс-служба аэропорта Внуково

Более 40 рейсов задержаны в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево утром в четверг, 31 августа, следует из данных «Яндекс. Расписания». Вылеты трех самолетов из Внуково были отменены.

В Домодедово оказался отменен один рейс, задержаны — 18. Из Шереметьево не вылетели по расписанию восемь воздушных судов. Причины задержек неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Москве в ночь на воскресенье, 27 августа, были задержаны порядка 23 авиарейсов. Причиной этого стал сильный туман. По имеющимся данным, в аэропорту Внуково были задержаны 11 рейсов, в Шереметьево — пять, в Домодедово — шесть и еще один оказался отменен. О массовой отмене и задержке рейсов сервис «Яндекс.Расписания» сообщал также 2 августа. Причины изменений в расписаниях полетов в столичных авиагаванях не называли.

В начале июля более десяти самолетов, пунктом назначения которых является аэропорт Внуково, перенаправили в другие столичные терминалы. Речь шла о рейсах из Анкары, Еревана, Шарм-эль-Шейха, Дубая, Челябинска, Новосибирска, Сургута, Уфы и Перми. Кроме того, около десяти рейсов оказались задержаны. Из Внуково с опозданием вылетели самолеты, направляющиеся в Дубай, Саратов, Сочи, Тамбов, Самару, Газипашу, Минеральные Воды, Анталью и Ташкент.