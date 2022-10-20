В аэропорт Шереметьево поступила просьба не выпускать бизнесмена-уклониста «Осторожно, новости»: в аэропорт Шереметьево донесли на пассажира, чтобы его не выпускали как уклониста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в аэропорт Шереметьево донесли на пассажира, чтобы его не выпускали из страны как уклониста. По данным издания, мужчина собирался скрыться в Испании от частичной мобилизации, а также от уплаты алиментов.

«Осторожно, новости» сообщает, что в аэропорт поступила анонимная жалоба. В ней была озвучена просьба, чтобы силовики не дали улететь из России 51-летнему автомобильному бизнесмену Аркадию З., уточнил Telegram-канал.

В настоящее время правоохранители проводят проверку анонимного сообщения.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что сотрудники ГИБДД задержали нескольких уклонистов от призыва в Центральном, Северном и Северо-Западном административных округах Москвы с помощью системы «Поток». Их доставили в военкоматы, после чего направили на военные сборы.

Позднее в МВД России назвали фейком информацию о поиске автомобилей граждан, уклоняющихся от частичной мобилизации с помощью программно-аппаратного комплекса «Поток». Уточнялось, что ГИБДД использует систему для розыска нарушителей и угонщиков.